Regjeringen i Bulgaria kan bli felt

Mistillitsforslaget er fremmet av sentrum-høyrepartiet GERB med henvisning til regjeringens håndtering av den økonomiske politikken i en tid der inflasjonen er økende.

Petkovs koalisjonsregjering har støtte fra 109 av de 240 representantene i nasjonalforsamlingen, etter at populistpartiet Det fins et slikt folk tidligere i måneden trakk sin støtte. Også de er misfornøyde med regjeringens økonomiske politikk og blokkering av Nord-Makedonias forsøk på å bli EU-medlem.

Petkov-regjeringen krever at Nord-Makedonia formelt anerkjenner at landets språk har røtter i bulgarsk, at landet i sin grunnlov anerkjenner at det bor en bulgarsk minoritet der, og at det blir en slutt på det som omtales som «hatefull retorikk» mot Bulgaria. Nord-Makedonia har avvist kravene.

NTB