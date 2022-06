Ukraina og Moldova er godkjent som EU-kandidatland

Lederne i EUs 27 medlemsland er torsdag og fredag samlet til toppmøte i EU-hovedstaden Brussel. Der ble det vedtatt å gi kandidatstatus til Ukraina og Moldova.

– EUs toppmøte har nettopp besluttet å gi kandidatstatus til Ukraina og Moldova. Et historisk øyeblikk. I dag markerer et viktig steg på deres vei mot EU, skriver Michel på Twitter.

Han gratulerer Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Moldovas president Maia Sandu, samt befolkningen i begge landene.

– Gratulerer Zelenskyj

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen skriver på Twitter at det er en god dag for Europa.

– Gratulerer til president Zelenskyj og president Sandu. Deres land er en del av den europeiske familien, skriver von der Leyen.

Hun sier at avgjørelsen styrker hele Europa og EU.

– Den viser igjen til verden at vi er samlet og sterke når vi står overfor eksterne trusler, sier hun.

Von der Leyen understreker at det er mye arbeid som må gjøres i Ukraina og Moldova.

Signal til Putin

Å gjøre Ukraina til kandidatland i EU sender et viktig signal, mener både Sveriges statsminister Magdalena Andersson og Danmarks statsminister Mette Frederiksen.

– Det er et utrolig viktig signal til Ukraina og kommer naturligvis også å være viktig for alle dem som nå kjemper i Ukraina for demokrati og frihet for sitt land, sa Andersson på et pressetreff før møtestart.