Kreml avviser at Russland har misligholdt utenlandsgjeld

Flere medier, blant dem Bloomberg og BBC , meldte mandag at Russland ikke har kunnet foreta en rentebetaling på 100 millioner dollar som forfalt søndag. For første gang på et hundreår så det dermed ut til at landet hadde misligholdt utenlandsgjelden sin.

Ifølge meldingene har Russland pengene og er villig til å betale, men sanksjonene etter invasjonen av Ukraina gjør det umulig å få overført pengene til de utenlandske kreditorene.

Kreml kaller meldingene grunnløse.

– Det er ingen grunn til å kalle dette mislighold, påstandene om det er absolutt uriktige, sier president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov.

Ifølge ham betalte Russland det siste renteavdraget som forfalt i mai.

Frosset

Russlands tilgang til internasjonale betalingssystemer er blokkert av sanksjonene, og USA hindrer pengeoverføringer gjennom amerikanske banker. En stor del av landets valutareserver er i utenlandske banker, men disse pengene er frosset på grunn av sanksjonene.

Russland har vært fast bestemt på å hindre mislighold, som ville være et stort slag mot landets renomme, og har hittil klart å betale det de skulle.

Ifølge kontraktene må betalingen skje i dollar, men Russland har tilbudt seg å betale i rubler, uten at det er blitt godtatt.

– Det er penger, og det er også vilje til å betale. Situasjonen er kunstig skapt av et fiendtlig land og får ingen konsekvenser for folks levekår i Russland, sa Russlands finansminister Anton Siluanov i forrige måned.

Hundre år siden sist

Sist Russland misligholdt utenlandsgjeld, var i 1918 under den russiske revolusjonen da Vladimir Lenin nektet å betale gjelda til tsarregimet.

Russland har en gjeld på rundt 40 milliarder dollar. Før krigen hadde landet 640 milliarder dollar i utenlandsk valuta og gull. Men den betydelige delen av pengene som er i utlandet, er nå frosset og utilgjengelig for russerne.

Når et land ikke klarer å betale på gjeld, vil det normalt erklæres bankerott av kredittvurderingsselskapene.

Men siden de største – S&P, Moody's og Fitch – på grunn av EUs sanksjoner ikke har lov å kredittvurdere Russland, er det formelt ingen som kaller Russland bankerott.

(NTB)