Urørlig oligark endelig sanksjonert

Storbritannia kunngjorde onsdag sanksjoner mot oligarken Vladimir Potanin, kjent som Russlands «Nikkelkonge», ifølge Reuters.

Potanin er Russlands nest rikeste mann og har til nå stort sett unngått vestlige sanksjoner. Dette skyldes at han kontrollerer selskapet Norilsk Nickel som er verdens største produsent av palladium og raffinert nikkel.

Selskapet står for rundt 14 prosent av verdens nikkelproduksjon og er viktig for flere råvarer som det allerede er mangel på. Flere har fryktet at det vil ramme Vesten hardt dersom han sanksjoneres.

Støtter Putin

«Potanin fortsetter å samle rikdom ettersom han støtter Putins regime, kjøper Rosbank og aksjer i Tinkoff Bank i perioden siden Russlands invasjon av Ukraina», heter det i regjeringens melding.

Siden Russlands invasjon av Ukraina har Potanin kjøpt opp noen av Russlands sentrale privateide banker, inkludert Rosbank fra Societe Generale.

«Rosbank driver virksomhet i den russiske finanssektoren, som er en sektor av strategisk betydning for regjeringen i Russland», stod det videre.

Potanins nettoformue er beregnet til å være på 37 milliarder dollar ifølge Bloomberg Billionaires Index. Formuen hans avhenger dog i stor grad av verdien av hans 36 prosent eierandel i Nornickel.