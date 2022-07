I Californias statsbudsjett settes det av 17 milliarder dollar – tilsvarende cirka 166 milliarder norske kroner – for tilbakebetaling av skatter fra delstatens befolkning. Hvem som kvalifiserer for skattelettelsene avgjøres av personers inntekt og hvor mange de har forsørgeransvar for.

– Dette adresserer befolkningens mest akutte problemer, og sørger for å få penger tilbake i lommene til millioner av amerikanere som rammes av den globale inflasjonen og økte priser på alt fra matvarer til drivstoffpriser, sier Californias guvernør Gavin Newsom i en pressemelding.

Ifølge guvernøren kan opp til 23 millioner californiere få tilskudd til sine private budsjetter. Den høyeste lettelsen man kan oppnå er på 1.050 dollar, som kan veksles om til rett i underkant av 15.000 norske kroner. I tillegg til skattelettelsene suspenderer delstaten avgiften på diesel i 12 måneder, fra 1. oktober. I tillegg økes de offentlige tilskuddene rettet mot å dempe effekten av økte utgifter knyttet til boligleie for privatpersoner.

VELGERFLØRT? Den 8. november er det nytt guvernørvalg i California, hvor demokraten Gavin Newsom stiller til gjenvalg etter hans første periode løper ut. Newsom overlevde en folkeavstemning om mistillit mot ham i 2021, hvor 62 prosent av befolkningen stemte for å beholde ham. Motkandidaten i høst er republikaneren Brian Dahle. Bloomberg

Betalingen vil skjer som en enkeltbetaling, hvor innbetalt skatt tilbakebetales direkte til privatpersoner innen slutten av oktober.

Det er to utbetalingsplaner med tre nivåer for utbetaling, som skilles av hvorvidt det er en eller to personer som står oppført på skattemeldingen.





Utbetalingsplan for en person:

350 dollar til de som tjener mindre enn 75.000 dollar per år 250 dollar til de som som tjener mellom 75.001 og 125.000 dollar per år 200 dollar til de som tjener mellom 125.001 og 500.000 dollar per år





Utbetalingsplan for to personer (til sammen):

700 dollar hvis de tjener mindre enn 150.000 dollar per år 500 dollar hvis de tjener mellom 150.001 og 250.000 dollar per år 400 dollar hvis de tjener mellom 250.001 og 500.000 dollar per år

Felles for både enkeltpersoner og de som skatter sammen, er at dersom de har forsørgeransvar for minst en annen person, får de et ekstratilskudd på henholdsvis 350, 250 eller 200 dollar, avhengig om de hører til henholdsvis gruppe 1, 2 eller 3.