Svartlister 36 selskaper for Russland-støtte

USA har svartlistet 36 selskaper for handel som visstnok skal ha støttet Russlands militære og forsvarsindustri.

Det er det amerikanske handelsdepartementet som har ansvaret for listen, og departementet hevder at utpekte selskapene leverte varer til russiske «enheter som bekymrer» like før den russiske invasjonen den 24. februar, og som fortsetter å inngå kontrakter med russiske parter som er under sanksjoner, skriver Reuters.

25 tilknyttet Kina

De svartelistede selskapene kommer fra flere forskjellige land, blant annet Russland, Kina, Emiratene, Litauen, Pakistan, Singapore, Storbritannia, Usbekistan og Vietnam.

Av de 36 selskapene som ble svartlistet denne runden, har 25 en Kina-basert virksomhet.

– Dagens handling sender et kraftig budskap til virksomheter og enkeltpersoner over hele kloden om at hvis de forsøker å støtte Russland, vil USA kutte dem også, sa Alan Estevez, som jobber innen handelsdepartementet i USA.

At et selskap blir svartelistet innebærer at deres amerikanske leverandører trenger en lisens fra handelsdepartementet før de kan sende varer til dem.

Vil ikke avkrefte

Da en kinesisk talsmann for utenriksdepartement ble spurt om de kinesiske selskapene som ble nevnt hadde levert varer til Russlands militære, ville talsmannen verken bekrefte eller avkrefte anklagene. Men han gjentok likevel motstand mot amerikanske sanksjoner mot Russland, melder Reuters.

– Kina og Russland gjennomfører normalt handelssamarbeid på grunnlag av gjensidig respekt og gjensidig nytte. Dette bør ikke forstyrres eller begrenses av noen tredjepart, sa Zhao Lijian for det kinesisk utenriksdepartement.



Den kinesiske ambassaden i Washington hevder derimot at Kina ikke har gitt militær bistand til Russland eller Ukraina, og la til at Kina vil ta i bruk nødvendige tiltak for å beskytte rettighetene til selskapene sine.