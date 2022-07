Russland antydet onsdag at de ikke har gått bort fra ideen om å beslaglegge vestlige eiendeler og virksomheter som befinner seg i landet.

I en mediebriefing advarte talsperson for utenriksdepartementet, Maria Zakharova, om at Russland er beredt til å «handle deretter» dersom Vesten bestemmer seg for å bruke Russlands frosne statlige eiendeler.

«Bruken av midlene vil bli tolket av oss som et ulovlig og uvennlig angrep, som gir oss rett til å ta gjengjeldelse for å beskytte våre interesser,» sa Zakharova.

«Vi bør ikke glemme de utenlandske eiendelene til vestlige land, bedrifter og borgere som befinner seg på vårt lands territorium,» advarte hun videre.

EU har frosset den russiske sentralbankens internasjonale reserver siden Ukraina-krigen. Josep Borrell, EUs utenrikspolitiske sjef, har foreslått å bruke landets fryste reserver til å gjenoppbygge Ukraina.

«Dersom Vesten ikke klarer å følge prinsippene om demokrati, en åpen økonomi, privat eiendom og rettslig uavhengighet, så vil vi anerkjenne dette og handle deretter,» la Zakharova til.

Dusinvis av internasjonale selskaper har forlatt Russland i sin protest mot krigen i Ukraina.

Russiske lovgivere ga i mai innledende godkjenning til et lovforslag skal skal tillate regjeringen å overta eiendeler av vestlige selskaper som har forlatt Russland.