Minkkommisjonen konkluderer: Frederiksen var grovt villedende

I rapporten avstår kommisjonen fra å konkludere på spørsmålet om Mette Frederiksen handlet grovt uaktsomt. På en pressekonferanse 4. november 2022 meddelte hun at alle mink skulle avlives på grunn av spredning av et mutert koronavirus, melder danske Finans som gjengir Jyllands-Posten. Dansk politi anslo da at mellom 15 og 17 millioner mink måtte avlives.

I sin vurdering av statsministeren konkluderer imidlertid kommisjonen med at Frederiksen opptrådte grovt villedende da hun beordret avlivning – selv om loven ikke tillater det. Grunnen til at kommisjonen ikke vil konkludere på hvorvidt statsministeren opptrådte grovt uaktsomt er fordi at på tidspunktet hun beordret avlivningen ikke visste at det ikke var lovhjemmel til å beordre masseslakten.

Minkkommisjonen konkluderer imidlertid ikke med at Frederiksen ikke har brutt den danske ministerloven på grunn av grov uaktsomhet. Videre er det opp til det danske Folketinget å avgjøre om saken skal utredes av en advokat, og at Frederiksen eller andre ministre har opptrådt grovt uaktsomt og dermed kan stilles for Riksrett.

Regjeringen i Danmark er i mindretall og består kun av medlemmer fra det danske Socialdemokratiet. Partiet regjerer med støtte av den såkalte røde blokken som består av Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og de sosialdemokratiske partiene Javnaðarflokkurin på Færøyene og grønlandske Siumut. Den røde blokken har 93 av 179 seter i Folketinget.