Ekstremtørke truer Italia – kan bli risottokrise

Han besøkte blant annet tre kirker i landbruksområdene utenfor Milano og velsignet en rismark ved St. Martin Olearo di Mediglia-kirken med hellig vann.

Erkebiskopens bønner kan ha blitt midlertidig hørt, da noen spredte regnbyger traff Milano og deler av Nord-Italia tirsdag. Men det ser likevel ut som situasjonen forverrer seg flere steder.

Langs elvene Po og Tincino har det blitt så tørt langs elveleiet at flere lokale innbyggere går dit for å sole seg på det som nå har blitt en sandstrand.

Milliardtap for landbruket

Tørken i Italia kan medføre kostnadstap på 3 milliarder euro, over 31 milliarder kroner, i det italienske landbruket, ifølge Italias konføderasjon av landbruksprodusenter. Det fryktes at opp mot 30–40 prosent av årets sesongavling kan gå tapt.

I tillegg til nedbørsmangelen sliter Italia med dårlig infrastruktur for vann, og 42 prosent av landets drikkevann sløses bort hvert år. Det er i stor grad på grunn av gamle og dårlig vedlikeholdte rør.

Det er ventet at flere av Italias berørte regioner vil innføre unntakstilstand den nærmeste tiden. Hundrevis av tettsteder og byer nord i landet har allerede vedtatt ulike pålegg for ansvarlig vannbruk i et forsøk på å unngå ytterligere rasjonering.

(©NTB)