USA trapper opp militærstøtten til Ukraina – bekrefter kjøp av norsk rakettsystem

– USAs donasjon av luftvernsystemet NASAMS til Ukraina er et verdifullt bidrag til landets forsvar mot Russlands invasjon. NASAMS er et også godt eksempel på de nære relasjonene mellom Norge og USA, sikkerhetspolitisk så vel som på næringslivssiden, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) fredag kveld.

Da hadde det amerikanske forsvarsdepartementet nylig presentert sin 14. pakke med militær støtte til Ukraina i kampen mot Russland.

Her bekrefter USA at de vil kjøpe to Norwegian Advanced Surface to Air Missile System ( NASAMS ) til Ukraina. Det er utviklet av Kongsberg Defence & Aerospace og som produseres i samarbeid med amerikanske Raytheon.

«Historisk anskaffelse»

NASAMS benyttes blant annet av USA til å beskytte luftrommet rundt Det hvite hus og Kongressen i Washington.

Pentagon roser samarbeidet fra Norge «for å muliggjøre denne historiske anskaffelsen fra USA av moderne luftforsvarssystemer som vil hjelpe Ukraina med å forsvare seg mot Russlands brutale luftangrep», sier forsvarsdepartementets pressetalsmann Todd Breasseale.

– Norge vil nå vurdere ulike måter å støtte donasjonen av NASAMS på, siden vi har omfattende erfaring og inngående kunnskap om systemet, sier Gram.

Svært avansert

NASAMS er et mobilt luftvernsystem for mellomdistanseraketter, der rakettbatterier er koblet til medfølgende radarer og en kontrollvogn.

Når trusler i lufta oppdages, vil en eller flere AMRAAM -raketter automatisk bli avfyrt fra en utskytningsrampe mot målet.