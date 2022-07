– Militære enheter, inkludert Øst-gruppen og Vest-gruppen, må fortsette sitt oppdrag i henhold til tidligere godkjente planer, sa Putin til Sjojgu mandag.

Etter at Russland måtte trekke seg ut av områdene rundt Kyiv og Kharkiv, er de russiske styrkene konsentrert i Øst-Ukraina, der målet trolig er å ta kontroll over hele Donbas.

Etter at Lysytsjansk falt, er så godt som hele Luhansk-provinsen under russisk kontroll, og analytikerne mener russernes neste mål blir kontroll over hele Donetsk, inkludert Slavjansk, som er ukrainernes administrasjonssenter i provinsen.

NTB