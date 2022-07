Canadiske urfolk får milliarder i erstatning

Sammenslutningen av urfolksforsamlinger inngikk et forlik med Canadas regjering verdt 15,6 milliarder canadiske dollar, det største forliket i canadisk historie. Summen tilsvarer omtrent 120 milliarder norske kroner.

Ministeren for urfolkstjenester, Patty Hajdu, sier at erstatningen er kompensasjon for diskriminering og systematisk rasisme opp gjennom årene når det gjelder sosialtjenester for barn.

Erstatningen utgjør nær halvparten av en avtale å 40 milliarder dollar om å reformere sosialtjenestene for barn, med blant annet finansiering av en femårsplan for urfolkenes egne familie- og barnetjenester.

Saksøkerne gikk til retten i 2007 med en klage på at sosialtjenestene til urbefolkningens familier og barn var grovt underfinansiert i forhold til andre canadiske barn.

NTB