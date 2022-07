Tyrkia beslaglegger russisk skip

Et russisk skip som frakter tusenvis av tonn korn holdes igjen og etterforskes av tyrkiske myndigheter i byen Karasu etter påstander om at lasten er stjålet fra Ukraina, ifølge The Guardian.

Reisen til skipet «Zhibek Zholy» ble stolt annonsert av den Moskva-utnevnte sjefen for den okkuperte Zaporizhzhia-regionen, der havnen i Berdianskda ligger, da det skal være det første kommersielle skipet som tok forsyninger ut av russisk-kontrollerte havner siden krigens start.

Tyrkiske tollere handlet etter at Ukraina hevdet at skipet ulovlig transporterte 7.000 tonn korn ut av russisk-okkuperte Berdiansk, en ukrainsk havn sør-øst i landet.

Ukraina hevder at Russland skal selge kornet på det internasjonale markeder.

«Skipet er under russisk flagg, men jeg tror det tilhører Kasakhstan og at lasten ble fraktet på en kontrakt mellom Estland og Tyrkia,» sa Russlands utenriksminister, Sergei Lavrov, til journalister.

Lavrov avviser at Russland har forsøkt å stjele korn.

Skipet setter den tyrkiske regjeringen i en vanskelig posisjon, da Tyrkia ønsker å opprettholde et godt forhold til Russland.