Russerne har satt fyr på boligmarkedet

Samtidig som mange land innfører sanksjoner mot rike russere med tilknytning til Putin, har De forente arabiske emirater tatt dem imot med åpne armer.

«Russerne har funnet sitt fristed i Dubai,» sa Mira Estate-sjef Tamara Getigezheva, ifølge CNBC.

For de ultrarike

Luksuseiendomsselskapet Mira Estate hadde en økning på 100 prosent i salget til kjøpere fra Russland i første halvdel av 2022.

Byen har det heteste boligmarkedet på mange år og boligprisene var opp 51 prosent i mai, mot samme periode i fjor, ifølge Dubai Land Department.

Til og med oligarken Roman Abramovich, tidligere eier av Chelsea, er angivelig på jakt etter en villa på luksusøyen Palm Jumeirah. Milliardærens private jetfly, verdt 350 millioner dollar, har vært på bakken i emiratet i rundt fire måneder etter at det amerikanske justisdepartementet godkjente beslaget.

Villaer på vannet

Det er også en klar trend i hva slags eiendom russiske millionærer går for.

– Det går for det meste i luksuseiendommer, spesielt alt rundt havet med god utsikt, sa Tahir Majithia, adm. partner i Dubai-baserte Prime Capital eiendom, til avisen.

Han navnga ettertraktede områder som Palm Jumeirah, samt de eksklusive eiendommene Emaar Beachfront og La Mer langs byens kyst. De fleste kjøper for å investere, ikke for å bo der selv.

POPULÆR ØY: Her Palm Jumeirah, som er svært populær blant russere som kjøper luksuseiendom. Foto: Dreamstime

– Det er også populært å kjøpe en hel eller flere etasjer. En etasje i en luksuriøs leilighetsbygning vil koste mellom rundt 70 og 100 millioner kroner, sa han.

Russere har i lang tid har vært blant topp 10 nasjonaliteter som investerer i eiendom i byen, men:

– Det har vært en merkbar økning siden februar. Noe vi også la merke til var at noen av disse kjøperne også likviderte eiendelene sine i andre land og flyttet disse midlene hit, la han til.

Betaler i kryptovaluta

Mange russiske kjøpere skal også betale i kryptovaluta, ettersom at flere store eiendomsfirmaer i skatteparadiset har begynt å akseptere digital valutabetaling.

Anti-korrupsjonsaktivister og lovgivere anklager Dubai for å være et knutepunkt for «skitne penger». Kreml-kritikeren Bill Browder har bedt om at emiratet skal settes på en finansiell svarteliste, og en gruppe medlemmer av EU-parlamentet anklaget UAE for å legge til rette for «hvitvasking av penger i stor skala», og oppfordret landet til å sanksjonere russiske oligarker som har flyttet dit.