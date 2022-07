Spania innfører «ekstraordinære skatter» på banker og energiselskaper

Spania innfører «ekstraordinære skatter» på landets energigiganter og banker for å hjelpe spanjoler med å takle økte energipriser og skyhøy inflasjon som har bikket 10 prosent, skriver Reuters.

Statsminister Pedro Sanchez sier at regjeringen ville innføre skatten på store banker siden «de allerede begynte å dra nytte av (forventede) renteøkninger».

Tiltaket er ventet å samle inn 2 milliarder euro i 2023 og 1,5 milliard euro i 2024 og er en del av en plan om å samle inn 7 milliarder euro, omtrent 72 milliarder norske kroner.

«Vi ber store selskaper sørge for at all ekstraordinær inntjening under de nåværende omstendighetene føres tilbake til arbeiderne», sa Sánchez.

Selskapene faller på børs

Aksjekursene til Spanias største långivere falt etter kunngjøringen. CaixaBank falt 9 prosent, BBVA var ned mer enn 5 prosent og Banco Santander falt mer enn 7 prosent. Sabadell og Bankinter, som hovedsakelig driver innenriks, ble hardere rammet med et fall på henholdsvis 12 og 10 prosent.

Kunngjøringen ble møtt med kritikk fra flere analytikere som mener at bankene allerede er under press på grunn av resesjonsfrykt.

«Avgiften legger ytterligere press på långiveres evne til å generere fortjeneste i en tid der bankenes tapsavsetninger kommer til å øke», sa analytiker Nuria Alvarez fra brokerage Renta 4.

En hel pakke med tiltak

Sanchez, som leder et sosialdemokratiske parti, lanserer en hel pakke med tiltak som skal «beskytte arbeidere og de mest sårbare» fra en levekostnadskrise.

Statsministeren kunngjorde at staten skal bygge 12.000 nye boliger i Madrid og gjøre mellomdistansereiser med statlige jernbaner gratis mellom september og desember. I tillegg øker de statlige stipender med 2,1 milliarder euro i et tiltak der alle studenter over 16 år, som allerede mottar stipend, får 100 euro ekstra i måneden.

«Jeg vet at det blir vanskeligere og vanskeligere å få endene til å møtes», sier Sánchez. «Jeg forstår nøden, frustrasjonen og sinnet fordi jeg deler det».