Pengene renner inn i Russlands statskasse

Til tross for vestlige sanksjoner mot Russland, Putin og hans lojale krets med oligarker, politikere og byråkrater, tjener Russland gode penger på eksport olje og gass som aldri før.

Russland inntekter fra salg av olje og gass skal ha vært rundt 100 milliarder dollar i første halvår i år. Dette utgjør 66 prosent av de ventede inntektene fra sektoren i år.

Russlands økonomi fikk et overskudd på 23 milliarder dollar, viser tall fra landets finansdepartement, gjengitt av nyhetsbyråene Interfax og NTB.

Knallsterk rubel

Sanksjoner har gjort det vanskelig for Russland å importere varer, men straffetiltakene påvirker i svært liten grad Russlands eksport av råmaterialer. De skyhøye prisene på olje og gass, samt en knallsterk rubel, sørger for at Russland håver inn penger, på tross av nedgang i eksportvolumet.

Rubelen er nå på sitt sterkeste nivå på over syv år, og er i følge CBS den sterkeste valutaen i verden i år.

EU, som sammen med USA er de største pådriverne for sanksjoner, sto for 61 prosent av kjøpene av russisk fossil energi i en 100-dagers periode etter invasjonen av Ukraina.

Selger med rabatt



Kina sto for 13,5 prosent av kjøpene. Landet har dermed kjøpt 55 prosent mer olje enn samme periode i fjor og passert Tyskland som største importør av russisk fossil energi.

India har også økt sine oljekjøp betraktelig. Både India og Kina kjøper olje og gass fra Russland med stor rabatt i forhold til prisen på verdensmarkedet. Denne er anslått til å være på rundt 30 prosent.

EU har varslet en nedtrapping av kjøpene fra Russland, og vil redusere sin avhengighet av russisk energi.

Enn så lenge fortsetter Russland sin eksport og tjener godt på det, drevet av høye priser og sterk rubel.