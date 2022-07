EU kan ha gitt Putin en seier som kan få sanksjonsmuren til å briste

Kaliningrad er en russisk eksklave som ligger omkranset av EU- og Nato-landene Litauen og Polen ved Østersjøen. Landområdet beskrives som en russisk spydspiss inn i Natos territorium.

I juni innførte Litauen en blokade av godstransport gjennom landet inn til Kaliningrad. Det var i tråd med EUs sanksjoner. Putins eksklave ble isolert. Men onsdag ble blokaden hevet. Nå blir det tillatt å frakte ikke-militært gods gjennom Litauen inn til eksklaven med tog.

– Litauen har vært en av de sterkeste pådriverne for harde sanksjoner mot Russland etter Ukraina-krigen. Nå må de føye seg for EU-kommisjonens pålegg, sier professor Tormod Heier ved Forsvarets høyskole til NTB.

– Dette setter Litauen i et dilemma. På den ene siden er Litauen helt avhengig av å stå med rak rygg og ikke vise russerne at de gir etter for trusler om gjengjeldelse. Men på den andre siden er Litauen også helt avhengig av ikke å være med på å så splid innad i EU, sier Heier.

– Kan tolkes som seier

Han sier at avgjørelsen i EU er et tegn på at unionen ser på situasjonen med andre øyne enn landene i Øst-Europa.

– I EU-kommisjonen er det kjøttvekta som rår, og de største EU-landene ligger lenger unna Russland enn det Litauen gjør De ønsker stabilitet og å unngå en eskalering av situasjonen, sier Heier.

Han påpeker at EU-kommisjonen har kommet Litauen litt i møte ved at de ikke åpner for veitransport eller transport av militært gods.

– Er dette en seier for Putin?