Produsenter av pommes frites nekter å levere til Russland, etter at McDonalds forlot landet, ifølge Reuters.

I mai ble det kjent at McDonald's solgte hele sin russiske virksomhet til en lokal franchisetaker, som skulle drifte de over 800 restaurantene under et nytt navn, med ny meny.

Restauranten åpnet igjen under det nye navnet «Vkusno & tochka», som betyr «godt og punktum». Kjeden solgte nesten 120.000 burgere på åpningsdagen, og det tyder ikke på at populariteten har sunket.

Den nye eieren var også opptatt av at forbrukerne ikke skulle merke stor forskjell etter eierskiftet.

Boikottet Russland

ERSTATTER: «Vkusno & tochka», som erstatter McDonalds. Her utenfor en av de nyåpnede restaurantene, hvor menyen ser påfallende lik ut. Foto: Dreamstime

Nylig innrømte kjeden derimot at den står overfor en mangel på pommes frites frem til høsten, og skylder på dårlig høsting i Russland og problemer i forsyningskjeden.

– Fabrikkene som produserer pommes frites tilhører fem eller seks store selskaper, og disse befinner seg i «uvennlige nasjoner» og nekter derfor å levere til Russland, sa adm. direktør Oleg Paroev i Vkusno & Tochka.



Bare noen få bedrifter i Russland er i stand til å behandle poteter til pommes frites.

Russland anser land som har innført sanksjoner mot Russland som «uvennlige».