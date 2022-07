– Ukraina kan forsvinne fra verdenskartet

Det skrev Medvedev, som nå er nestleder i det russiske sikkerhetsrådet, på sin Telegram-kanal torsdag. Det russiske sikkerhetsrådet bistår den russiske presidenten i sikkerhetspolitiske spørsmål.

– Etter kuppet i 2014 mistet Ukraina sin uavhengighet, og falt under direkte kontroll av Vesten. Samtidig begynte Ukraina å tro at Nato kunne garantere deres sikkerhet, skrev Medvedev, ifølge CNBC.

Han peker på Nato og det han referer til som Vesten, for konsekvensene etter at Russland invaderte Ukraina. Det omfatter energimangelen og de høye matprisene.

– Som et resultat av de pågående hendelsene, kan Ukraina miste det som er igjen av deres statlige suverenitet og forsvinne fra verdenskartet, skriver den tidligere presidenten.

I tillegg til de inflaterte prisene er konsekvensene av av den brutale russiske krigføringen at minst 12 millioner Ukrainere er drevet på flukt, ifølge BBC. Det er flere eksempler på at russiske soldater har brutt Folkeretten under krigføringen. Det er blant annet flere dokumenterte påstander om massakrer og overgrep utført på den ukrainske sivilbefolkningen av russiske styrker.

Russisk propaganda sier at russerne ikke står bak noen av krigsforbrytelsene som etterforskes, og gjentar at de ikke har sivile mål. Det finnes imidlertid flere bevis på russiske angrep på blant annet ukrainske skoler, sykehus og butikker, som i styrker argumentene for at en etterforskning er nødvendig. Medvedev slo til slutt fast at «kriminelle ukrainere vil definitiv bli straffeforfulgt for grusomhetene de har utført mot den ukrainske og russiske befolkningen».