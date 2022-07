– Vi er klare til å ta i bruk atomvåpen

MarketWatch skriver at etter økte spenninger mellom Nord-Korea og USA, har president Kim Jong Un truet med å ta i bruk landets atomvåpen.

Presidenten holdt nylig en tale til ære for veteraner fra Korea-krigen som var ment for å styrke landets samhold etter en pandemi-tid som har bydd på økonomiske utfordringer. Under talen tok han opp det han beskriver som en vestlig trussel, og sier at landet ikke vil nøle med å ta i bruk atomvåpen dersom situasjonen eskalerer tilstrekkelig.

– Vi er fullstendig klare for å svare med våpen i en eventuell krise, og vi er også klare for å mobilisere atomvåpen, uttalte Un i talen ifølge Marketwatch.

«Demonisere»

Han anklaget også USA for å «demonisere» Nord-Korea for å rettferdiggjøre fiendtlig utenrikspolitikk. I tillegg sa han at president Yoon Suk Yeol i Sør-Korea er en gal mann som er mer aggressiv enn tidligere presidenter.

Nord-Korea har i 2022 økt trusselen med atomvåpen, som noen eksperter mener er et forsøk på å styrke det interne samholdet i landet. I april uttalte Un at de ville ta i bruk atomvåpen dersom det føler at noe utgjør en stor nok trussel mot landet.

Søker støtte fra folket

Marketwatch skriver at Un søker mer støtte fra folket på bakgrunn av svak økonomisk utvikling som følge av coronapandemien, sanksjoner og svak økonomistyring.

Nord-Korea har avslått å fortsette samtaler med USA og Sør-Korea, og mener at landene først må stoppe med det Un beskriver som «fiendtlig utenrikspolitikk» mot landet. Han sier også at landet vil fortsette med militærøvelser helt til trusselen fra vesten anses som over.