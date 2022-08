Nato: USA-senator sier nei til Sverige og Finland

Hawley mener USA ikke bør øke sitt sikkerhetspolitiske engasjement i Europa, melder The Hill.

Hawley blir den 19. republikanske politikeren i Senatet og Representantenes hus som sier nei til Nato-medlemskap for Sverige og Finland. Et klart flertall av både republikanere og demokrater stiller seg imidlertid positivt til å få landene inn i forsvarsalliansen.

Senatets majoritetsleder, demokraten Chuck Schumer, håper å kunne gjennomføre avstemming i saken innen 8. august.

Spent stemning i Asia

– Amerikas største utenlandske motstander ligger ikke østover mot Europa, uttalte Hawley til The National Interest.

– Jeg snakker selvfølgelig om Folkerepublikken Kina, og når det kommer til kinesisk imperialisme, bør det amerikanske folket vite sannheten: USA er ikke klar til å motstå dem. Å utvide amerikanske sikkerhetsforpliktelser i Europa nå ville bare gjøre det problemet verre - og Amerika mindre trygt, uttalte Hawley.

USAs speaker i Representantenes hus, Nancy Pelosis, potensielle besøk til Taiwan har økt spenning i Sørøst-Asia. En kilde hos Reuters uttalte at USA hadde informert et fåtall allierte om Pelosis besøk til Taiwan. To andre kilder sa at Pelosi skulle møte en liten gruppe aktivister som er frittalende om Kinas menneskerettighetsrekord under oppholdet i Taiwan, muligens onsdag, skriver CNBC.

ØKT SPENNING: Her: speaker i Representantenes Hus, Nancy Pelosi, og statsminister i Singapore, Lee Hsien Loong i Presidentpalasset i Istana, Singapore, Mandag 1. august 2022. Foto: Mohd Fyrol

Angående Pelosi sin reise, advarte Beijing om at hæren «aldri ville sitte passivt» og vil «opprettholde Kinas suverenitet og territorielle integritet», uttalte utenriksdepartementets talsperson Zhao Lijian på en pressekonferanse mandag.

Vil prioritere Asia over Europa

– Å konfrontere denne trusselen vil tvinge oss til å ta tøffe valg. Som USAs nasjonale forsvarsstrategier fra 2018 og 2022 begge erkjenner, kan ikke USA beseire Kina og Russland i to store kriger samtidig. Og vi er ikke der vi trenger å være i Asia. USA er foreløpig ikke forberedt på å avverge kinesisk militær aggresjon i Stillehavet, uttalte Hawley.

– Våre styrker er ikke slik de burde være. Og vi har ikke våpnene og utstyret der vi trenger, ikke minst fordi vi har blitt distrahert for lenge av nasjonsbyggende aktiviteter i Midtøsten, samt forpliktelser i Europa. I møte med virkeligheten må vi velge. Vi må gjøre mindre i Europa for å prioritere Kina og Asia, avslutter Hawley.

Hawley ønsker ikke at Amerika forlater NATO, men mener det er på tide at de europeiske allierte gjør mer. Han legger spesielt vekt på viktigheten av at Europa må ta hovedansvaret for det konvensjonelle forsvaret av Europa ved å øke egne militære investeringer.

Senatoren fortsetter med å sammenligne forskjellen i investeringer av BNP på forsvar som i 2006 ble satt til 2 prosent. Her ligger USA langt over de europeiske landene, samt at flere land ennå ikke oppfyller den minimale forpliktelsen.