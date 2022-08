Russland tjener godt på salg av olje og gass, men økonomien ellers er i tilbakegang. Det viser informasjon som økonomer ved Yale University har fått tilgang til.

– Ikke bare har sanksjoner og forretnings-retretten fungert, de har grundig lammet den russiske økonomien på alle nivåer, heter det i rapporten.

Siden krigens utbrudd har flere enn 1.000 selskaper trukket seg ut av Russland. Industriproduksjonen har stupt, og russisk forbruk har falt med en årlig rate på 15–20 prosent, ifølge forskerne.

Det er ikke bare fra Vesten at importen har sunket. Fra Kina er importen over dobbelt så lav som før krigen.

Bilsalget er nede på 27.000 biler i måneden, noe som er en nedgang fra 100.000.

Bedre enn ventet

Forskerne argumenter for at Russland er mer avhengig av Europa enn Europa er avhengig av Russland. Blant annet trekker de fram at Russland er avhengig av at Europa importerer 83 prosent av landets energieksport.

Andre fagmiljøer mener derimot at det går bedre enn ventet med den russiske økonomien.

I forrige uke anslo IMF at den russiske økonomiske vil vokse med 2,5 prosent i 2022. De understreket at det særlig er eksport av olje og gass som sørger for at økonomien ikke krymper.

Styringsrenten i landet er på 8 prosent, noe som er en nedgang fra 20 prosent i dagene etter invasjonen av Ukraina.

(NTB)