Sparket Formel 1-fører på «oligarkenes frihavn»

Til tross for at russiske oligarker er sanksjonert, har mange funnet seg frihavner til sine yachter. Tyrkia er blant favorittene for russiske milliardærer.

En av disse er tidligere Formel 1-fører Nikita Mazepin, som er sønn av den russiske oligarken og milliardæren. Faren er eier av mineralgjødgiganten Uralchem, og har siden mars vært sanksjonert av både USA og Storbritannia.

Sparket for farens Putin-bånd

Milliardærsønnen fikk en brutal virkelighetssjekk da han ble sparket av Formel 1-laget sitt i mars. Grunnen er hans fars antatte bånd til Vladimir Putin. I ettertid har han uttrykt sitt sinne mot både utestengelsen, men også sitt tidligere lag.

Livet er derimot ikke så ille for milliardærsønnen. For tiden er han på en overdådig ferie med den russiske modellen og tidligere Miss World-vinner, Sofia Nikitchuk, ifølge Daily Star.

Oligarkenes frihavn

Paret ble antatt å være i Bodrum, Tyrkia, som anses som en av oligarkenes frihavner, da Tyrkia er et av få land som ikke beslaglegger russiske eiendeler.

– Sanksjonerte russiske oligarker er velkomne som både turister og investorer, så lenge deres aktiviteter er lovlige, sa den tyrkiske utenriksministeren Mevlut Cavusoglu i slutten av mars.

To av luksusyachtene til Roman Abramovich, tidligere Chelsea-eier, ligger også til havn i Tyrkia.