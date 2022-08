Kina sperrer aktivister inne i psykiatriske sykehus

Praksisen er omfattende og utgjør mental tortur, skriver den spanske organisasjonen Safeguard Defenders i en ny rapport , som ble publisert tirsdag. Den anklager også leger og andre som jobber i helsevesenet, for å samarbeide med myndighetene i avstraffelsen av aktivister og andre som har gitt uttrykk for misnøye med myndighetene.

Kina har i flere tiår brukt psykiatriske sykehus til å straffe politiske fanger. Praksisen har fortsatt til tross for reformer tidlig på 2010-tallet som skulle bidra til mer innsyn og mindre tvang.

99 ulike saker

Mesteparten av dataene i rapporten kommer fra intervjuer med ofre og pårørende som er publisert på nettsiden til den kinesiske organisasjonen Civil Rights and Livelihood Watch (CRLW) – en organisasjon som ble startet av aktivisten og borgerrettsjournalisten Liu Feiyue.

Gjennomgangen omfatter sakene til i alt 99 kinesere som er blitt tvangsinnlagt av politiske grunner fra 2015 til 2021.

– I 2022 stengte Det kinesiske kommunistpartiet (CCP) fortsatt politiske fanger rutinemessig inn på psykiatriske sykehus til tross for at det for over ti år siden ble innført lovendringer for å endre denne barbariske praksisen, skriver Safeguard Defenders.

– Blir sosialt isolert

– CCP er i stand til helt å fjerne klagere og aktivister fra rettssystemet, slik at de verken kan håpe på å møte en advokat eller bli stilt for retten, mens de får en psykiatrisk diagnose slik at de er sosialt isolert selv etter at de er løslatt, skriver den spanske organisasjonen videre.

Leger og sykehus blir anklaget for å samarbeide om tvangsinnleggelsene og for å tvinge de innlagte til å ta medikamenter.

De fleste ofrene er mennesker som har gått til søksmål mot myndighetene. Mange av dem befinner seg nederst på rangstigen i det kinesiske samfunnet og har dermed lite å stille opp med for å hindre at de blir tvangsinnlagt.

Elektrosjokk og isolasjon

Ifølge rapporten blir de ofte utsatt for fysiske og psykiske overgrep, som slag, elektrosjokkterapi og isolering.

Blant ofrene som trekkes fram, er en ung jente som la ut en videosnutt av seg selv på nettet mens hun heller maling på et portrett av Kinas president Xi Jinping. En annen er en mann som hadde gått til erstatningssak mot regjeringen i Beijing etter en skade han hadde fått i hæren. En tredje er demokratiforkjemperen Song Zaimin.

Nyhetsbyrået AFP har forsøkt å få en kommentar fra kinesiske myndigheter, men de har ikke svart på henvendelsen.

(NTB)