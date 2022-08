I juli økte den kinesiske importen av russisk kull med 14 prosent på årsbasis. Til sammen ble det importert inn 7,42 millioner tonn kull fra Russland, viser tall General Administration of Customs. Dette er det høyeste månedlige tallet siden man startet å føre statistikk i 2017. Opp fra 6,12 millioner tonn i juni, mens det er opp fra 6,49 millioner tonn i juli i fjor, skriver Reuters.

11. august trådte i kraft EUs forbud mot bruk av russisk kull på grunn av russernes krigføringer i Ukraina, og dette har tvunget Russland til å selge produktene sine med høy rabatt. For mens kull fra Australias havn i Newcastle blir priset til mer enn 210 dollar pr. tonn på en free-on-board (FOB)-basis, blir tilsvarende russisk kull omsatt for rundt 150 dollar for en C&F-basis (cost-and-freight), hvor selgeren er den som må ordne og betale alle kostnader for å få sendt produktet.

Ifølge Reuters forventer kinesiske analytikere at importen av russisk kull vil øke i fjerde kvartal etterhvert kineserne begynner å fylle opp lagre for vintersesongen.

Økt oljeimport

I tillegg til kull leverer også Russland mye olje til kineserne, viser tall fra kinesiske tollmyndighetene. Russland beholdt posisjonen sin som Kinas største leverandør av olje for tredje måned på rad i juli. Akkurat som med kull, selges også den russiske oljen med store rabatter, noe som har gjort at uavhengige raffinerier har trappet opp de russiske forsyningene, på bekostning av andre leverandører som Angola og Brasil, skriver CNBC.

Totalt importerte Kina 7,15 millioner tonn olje fra Russland i forrige måned, en økning på 7,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Importen i juli på rundt 1,68 millioner fat pr. dag var likevel et stykke under rekorden fra mai, da kineserne importerte nærmere 2 millioner fat pr. dag.

Hittil i år har Kina importert 48,45 millioner tonn olje fra Russland, opp 4,4 prosent fra samme periode året før. Det er likevel Saudi-Arabia som har importert mest olje til «Midtens rike» i år, med 49,84 millioner tonn.