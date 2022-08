Den tyske sentralbanksjefen Joachim Nagel advarer mot harde tider for Tysklands økonomi.

Stadig høyere energipriser, ettervirkninger av coronapandemien og problemer med forsyningskjeder kommer på toppen av en stadig høyere inflasjon. Det kan bety at Tyskland, som har Europas største økonomi, risikerer en nedgangsperiode.

Nagel skal blant annet ha sagt at inflasjonen kan nå 10 prosent eller mer i løpet av høsten. Tysklands årlige inflasjonsrate i juli var 8,5 prosent. I april ventet landet en inflasjon på 6,1 prosent.

Dystre utsikter

«Utsiktene for den videre utviklingen er for tiden merkbart dystre,» uttalte finansdepartementet i sin månedsrapport for august ifølge CNBC.

«De betydelig lavere gassforsyningene fra Russland, de vedvarende høye prisøkningene på energi og i økende grad andre varer, samt de lengre enn ventede forstyrrelsene i forsyningskjeden, også i forbindelse med Kinas null-COVID-politikk, veier tungt på økonomiens utvikling».

Den tyske produsentprisindeksen, en indikator for inflasjon, har hatt rekordhøy oppgang i juli, for det meste drevet av energiprisene - som har mer enn doblet seg det siste året.

I en midlertidig periode reduseres merverdiavgiften på gass fra 19 til 7 prosent. Poenget er å kompensere for et eget energitillegg som ble innført etter Russlands invasjon av Ukraina, og som er ventet å koste tyske forbrukere tusenvis av kroner.