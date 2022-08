FN: Russiske landbruksprodukter og gjødsel må kunne eksporteres uhindret

– Det er viktig at alle myndigheter og privat sektor samarbeider for å bringe produktene til markedet, sa generalsekretær António Guterres under et besøk i Istanbul.

FN og Tyrkia meklet fram avtaler mellom Russland og Ukraina som åpnet for at millioner av tonn med korn kunne eksporteres fra ukrainske svartehavshavner som Russland blokkerte.

Avtalen garanterer også at Russland kan eksportere sine landbruksprodukter og kunstgjødsel, som uansett aldri har vært gjenstand for vestlige sanksjoner.

Guterres peker på at den russiske eksporten fortsatt møtes av hindringer, og han understreket at om ikke kunstgjødsel når verdensmarkedet i løpet av året, kan det bli global matmangel neste år.

– Å få mer mat og kunstgjødsel ut av Ukraina og Russland er avgjørende for å roe markedene og senke prisen for forbrukerne, sier Guterres.

Guterres møtte tidligere i uka Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Lviv. Han reiste deretter til Odesa for å observere lastingen av kornskip og så til Istanbul der kornskipene til Ukraina inspiseres.

(NTB)