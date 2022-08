Den russiskeide superyachten «Axioma» vil bli solgt i en kausjon tirsdag. Yachten eies av den sanksjonerte russiske oligarken Dmitrievich Pumpyansky.

Yachten har en estimert verdi på over 700 norske millioner kroner er over 70 meter lang. Den har også et basseng med en bassengbar.

Yachten ble beslaglagt i Gibraltar i mars og skal ifølge medier selges av den amerikanske investeringsbanken JP Morgan, som hevder Pumpyansky skylder banken mer enn 20 millioner dollar.