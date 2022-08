Ny rekordpakke til Ukraina

USA bevilger ytterligere økonomiske midler til krigsherjede Ukraina. Denne gangen er det snakk om ytterligere 3 milliarder dollar - tilsvarende 29,2 milliarder kroner.

Støttepakken skal offisielt bli annonsert på Ukrainas nasjonaldag - 24. august, i følge Reuters. Dagen markerer også at det er seks måneder siden Russland invaderte landet.

Støttepakken vil bruke midler fra «The Ukraine Security Assistance Iniative» som ble innvilget av kongressen for å muliggjøre at Biden-administrasjonen kunne sende våpen direkte fra industrien, i stedet for å ta fra allerede eksisterende våpenlagre.