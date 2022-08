Kinas nasjonale volleyballag for kvinner ble nødt til å bruke masker i sin første kamp i Asian Cup. Etter at laget tapte det første settet tok spillerne av seg maskene og vant kampen.

Dette har utløst et raseri i sosiale medier i Kina, der landets strenge nulltoleranse for corona regjerer og masker er påbudt over hele landet, ifølge Bloomberg.

Ofrer spillernes helse

Seerne beskylder nå myndighetene for å ofre spillernes helse av hensyn til landets strenge nulltoleranse.

«Vi innså at det å bruke masker var dårlig for utøvernes helse i andre halvdel av det første settet, og laget minnet spillerne umiddelbart på å ta av seg maskene og fullføre resten av kampen,» sa Kinas volleyballforbund i ettertid.

Misfornøyde borgere

Hendelsen er et eksempel på at nulltoleransen for corona har blir tatt til det ekstreme. Innbyggerne er misfornøyde, noe som raseriet på sosiale medier demonstrerer, ifølge avisen.

Hashtaggen knyttet til kontroversen har generert over 40 millioner visninger.

«Den som har tatt denne avgjørelsen bør trene intenst i én time iført en maske,» skrev en sint bruker på sosiale medier.