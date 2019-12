Vi bringer også nyheter fra alt som rører seg innen økonomi og næringsliv, temastoff og reportasjer om bolig og næringseiendom, samt dybdeintervjuer og fritidsstoff.

Hver dag siden avisens fødsel i 1992 har Trygve Hegnar skrevet sin daglige kommentar til nyheter og aktuelle hendelser. Den bør du ikke gå glipp av.

I avisen finner du et bredt spekter av temaer for å fylle på med kunnskapen du trenger i jobb, samtidig som vi har et økt fokus på å gi deg inspirasjon og stoff for din fritid.

Børs- og markedsstoff er selve kjernen av Finansavisen.

25 ganger i året får våre lesere ekstra magasiner med avisen som fordyper seg innen ulike temaer som R - regnskap, revisjon, rådgivning, Motor, Premium, Sport & fritid, Jus, og Eiendom.

Finansavisen Lørdag er vår egen magasindel som du finner i avisen hver lørdag. I tillegg får man magasinet Motor med avisen i helgene.

Baksiden er Finansavisens humorspalte på siste side og er avisens nest mest leste side – etter førstesiden.

Hver dag har Finansavisen faste temasider om enten personlig økonomi, IT, bil, karriere, næringseiendom, sport &fritid eller bolig.

Våre magasiner

Vi vet at våre lesere er opptatt av god kvalitet og dybdeinnhold. Derfor gir vi ut ulike magasiner, som følger med avisen. Motor kommer hver uke med den fyldige lørdagsutgaven. De andre magasinene kommer ut i gjennomsnitt annenhver uke

I våre magasiner kan du fordype deg i temaene: