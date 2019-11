Rapperen Jay-Z lokker kjendiser til veldedighetsgalla med Rolex Daytona

Rapperen Shawn Carter, bedre kjent under artistnavnet Jay-Z sender ut Rolex-klokker og champagne for å invitere kjendiser til sitt første veldedighetsgalla i Florida denne helgen.

Arrangementet hvor sangeren Alicia Keys skal opptre er til inntekt for The Shawn Carter Foundation. Rapperens stiftelse jobber med å sikre utdanning til vanskeligstilt ungdom.

Ifølge Cnbc har Keys' ektemann, rapperen Swizz Beatz og rapperen Meek Mill som driver plateselskap med Jay-Z, dokumentert VIP-invitasjonene de har mottatt på Instagram stories tidligere denne uken.

Begge fikk tilsendt en Rolex Daytona og en flaske med Armand de Brignac-champagne. Klokkemodellen selges for mellom 12.400 dollar og 43.700 dollar.

Jay-Zs selskap Roc Nation vil ikke kommentere overfor nettstedet hvor mange gjester som har mottatt klokker og champagne eller hvordan de er anskaffet.

Ifølge 2017- tall, som er de nyeste tallene organisasjonen CharityNavigator har fått tak i, brukte stiftelsen 14 cent for hver dollar den samler inn. Det ga The Shawn Carter Foundation en score på 77 poeng av 100 mulige og to av fire stjerner. Til sammenligning hadde organisasjonen 93,3 poeng og fire stjerner to år tidligere.