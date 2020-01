Han kan bli verdens rikeste i 2020

Tenk på verdens rikeste og de fleste tenker Bill Gates. Gjennom tiår var han verdens rikeste. Så kommer man kanskje på at det er Jeff Bezos som er rikeste nå, eller kanskje man begynner å lure på hva han superrike meksikaneren het. Han med teleselskapet. Carlos Slim. Så kommer man kanskje på at han er bare halvparten så rik som Bezos. Men Warren Buffett, han er da kjemperik.

Vel det er han, men det er en franskmann som nå er nesten like rik som Bezos. Og faktisk rikere enn selveste Bill Gates.

Han heter Bernard Arnault, er 70 år gammel, og overhode i familien som eier LVMH. Det har vært et fenomenalt år for både LVMH, som har økt markedsverdien med svimlende 725 milliarder kroner, og for deres største eier Arnault, som kan se formuen sin øke med nesten 350 milliarder kroner.

Dette til tross for at han donerte nesten to milliarder kroner til oppbyggingen av Notre Dame, etter brannen i sommer.

President Donald Trump og Bernard Arnault møttes da sistnevnte hadde omvisning for presidenten på LVMHs fabrikk i USA. Foto: NTB Scanpix

Rik på luksus

LVMH, som eier merkenavn som Moët et Chandon, Dom Perignon, Hennesy Cognac, Louis Vuitton, Christian Dior, Tag Heuer, Fendi og en drøss andre, kjøpte i år også opp legendariske Tiffany & co. Dermed eier selskapet nå 77 av verdens mest eksklusive merkenavn, og det siste kjøpet dro opp verdien på selskapet ytterligere.

Dermed kunne Arnault se sin personlige formue øke til 109 milliarder kroner. I noen timer i desember var det faktisk nok til å kalle ham verdens rikeste mann, før Amazon-aksjene steg litt og franskmannen havnet en knapp milliard dollar bak Bezos. Siden har det lagt seg til noen milliarder til og Bezos har en liten ledelse.

Pr. 30 desember 2019 har Bezos en formue på 115 milliarder dollar, mens Arnauld ligger på andreplass med 111,5 milliarder dollar, ifølge Forbes «Real time billionaires list».

Dermed er han allerede rikere enn hva Bezos var i november, da Arnault passerte nevnte Gates.

Han igjen følger på tredjeplass med 108 milliarder dollar i formue. Det skal legges til at Bezos var enda mye rikere før, til han fant ut at en skilsmisse var noe han manglet, og kona endte opp med en formue på 37 milliarder dollar.

Tror på Arnault

Arnaut har bygget en karriere på å kjøpe opp sterke merkenavn med dårlig utvikling og snudd dem.

Tiffanys kjøpet er likevel det dyreste LVMH-gruppen har gjort, til en prislapp på over 140 milliarder kroner. Dermed ga oppkjøpet luksusmarkedet et lite sjokk, men aksjekursen i LVMH har reagert positivt på nyheten. Markedet har tiltro til Arnault, og om han lykkes også i Tiffanys, vil det kunne dytte ham opp i ledelsen som verdens rikeste.