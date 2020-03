Uten beskrivelse

Ved jevne mellomrom dukker det opp saker hvor unge mennesker skal ta et oppgjør med forutinntatte voksne som reagerer på at de jobber «i kassa på Rimi». Debatten fremstår for det meste litt konstruert, særlig siden Rimi ikke eksisterer lenger, men mest fordi det presser frem et relevant spørsmål. Hvem er det som tar råd fra mennesker som sier sånt?