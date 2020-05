Søppelplassen er det nye Norske Selskab

For da søppelplassene åpnet igjen i påsken var det lange køer. Og en kjapp observasjon viste at det slettes ikke var dårlig stemning, til tross for kilometerlange køer. Enkelte hadde til og med planlagt for friminuttet fra hjemmekontor og hjemmeskole. Det var tanket på termos og pakket matpakke. Det var møtt opp flere timer før åpning fordi «det er så lange køer at jeg nok må være der noen timer før for å slippe inn før de stenger» og andre unnskyldninger for å la svigermor styre hjemme, mens de svingte henger.