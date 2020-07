Daglig leder i Bulgari tror at luksuskjeden kan hente inn coronatapene innen to år

Adm. direktør Jean-Christophe Babin i Bulgari tror at luksusmerket vil hente inn det tapte salget som følge av coronapandemien så fort som innen to år, skriver Bloomberg.

Bulgari er en italiensk produsent av blant annet smykker, ur, håndvesker og parfyme. Selskapet eies av det gigantiske luksuskonsernet LVMH Moët Hennessy. Det franske holdingselskapet er et av verdens største innenfor luksusprodukter, og gjorde blant annet verdens største oppkjøp innenfor luksusbransjen da det kjøpte Tiffany & Co i fjor høst.

«Jeg er sikker på at vi vil hente inn de tapte inntektene som følge av coronapandemien allerede innen 24 måneder» sier direktøren til det amerikanske mediehuset. «I vår forretning er det ikke snakk om tapt salg. Det er heller snakk om utsatt salg», sier han.

Holder fast ved planene

Direktøren presiserer også at Bulgari holder seg til planen om å utvide en serie av luksushotell, til tross for pandemien. Luksusgiganten vil annonsere nye utbyggingsplaner om allerede to til tre måneder, derav også selskapets første hotellsatsing i USA, skriver Bloomberg.

«Pandemien endrer ikke strategien vår en millimeter» sier Babin.



Oppkjøpet av Bulgari i 2011 var den gang det største oppkjøpet gjort av LVMH noensinne før den nye rekorden ble satt i fjor høst med oppkjøpet av amerikanske Tiffany & Co.

Krakk blant luksusgodene – men nettsalget mangedoblet seg

LVMHs omsetning fra klokker og smykker har vært rammet av det største salgstapet og stupte 26 prosent i første kvartal.

Mens butikksalget falt, har imidlertid luksuskonsernets nettsalg mangedoblet seg over samme periode. Det er likevel ikke mer enn et lite plaster på såret, ettersom nettsalget utgjør kun beskjedne 10 prosent av selskapets samlede omsetningstall.

«Det er klart det hjelper, men det er på lang vei fra å kompensere for omsetningstapet fra butikksalget» sier han til Bloomberg.