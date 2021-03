Peak kjedsomhet

For de som har hage er det rett før det eksploderer. Både i arbeidslyst og temperament. Snart skal raseriet mot både egen rådmann og andre byers ordfører ikke tas ut i kronikker og på sosiale medier. Snart pakker du bilen for å møte tomme hyller på Plantasjen, hvor desperate artsfrender har tømt hyller for frø, mosefjernere og matjord, i en hamstring ikke sett maken til siden nordmenn mistet hodet og kjøpte opp ti års forbruk av gjær og dopapir på vårparten i fjor. Men klok av skade vet vi nå at det skal slettes ikke bakes like mye som det skal dyrkes. Og det er hekken som skal unngjelde for alt som har vært vondt i vinter. Motorsagen skal kjøre seg varm, mens du lar frustrasjonen ete seg inn i furua. Slegger skal denge mot gammel stein, og raketenner skal slites ned til gommene.