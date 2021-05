Likevel, de er lett å bli hektet på, og ikke en gang i løpet av testperioden er de gode, gamle salgsvinnerne fra Bose hentet frem til fordel for de små pluggene. Prisen er stiv for ørepropper, men det er lett å anta at den kostnaden svelges for å unngå mindre velfungerende konkurrerende produkter som hevder å gjøre det samme, bare litt mindre stilig. Det vil fortsette å kjeftes mellom Apple og Android-fansen, men akkurat her har Apple et overtak akkurat nå.