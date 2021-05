Den utrolige reisen

For i bankvesenet har Victor (31) «fått møte inspirerende og dyktige mennesker som han har lært utrolig mye av». Det har vært en spennende reise, å få jobbe i bank. Nå tar reisen slutt for ham, men banken reiser videre. Det gjør Victor og, for ingen kan stå stille i bank og finans. Og det gjør ikke Victor heller, for han skal gjøre en reise over til meglerbordet i et finanshus du aldri har hørt om, men som har gjort en utrolig reise gjennom Europa og nå har landet trygt i et kontorfellesskap på Aker Brygge.