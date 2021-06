Her skal det kittes opp. Men da risikerer jeg å bli sykkeltype nummer 3. Du vet, en av dem som klakker sykkelskoene rundt på Kiwi, gjennomsvett og uten respekt for hverken køer eller andre personlige sfærer. Som marsjerer rundt i signalfargede klær uten å tro at noen ser dem eller den hermetiske pæren de gjemmer i en alt for trang sykkelshorts, trukket over barberte legger.