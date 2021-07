Prisen er 1.999 kroner og resultatet overraskende bra

For resten av oss er det ofte greit med et kompromiss. Eller eventuelt en myk inngang til noe vi kanskje er interessert i. For det kan fort bli litt overtenning. IPA er litt digg, så plutselig står bilene ute, mens du er inni garasjen og lager øl ingen vil ha, i mengder ingen kan drikke. Eller du synes langrenn var litt gøy, så plutselig har du kjøpt utstyr som kunne tatt deg rett inn på landslaget, hadde det ikke vært for at du var 52 og litt for glad i IPA og pizza.