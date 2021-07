Bygg reis deg selv

Men er det noen match mot en skikkelig feit drill med slagfunksjon? Eller en sag. Ordentlig verktøy er jo så dyrt at det nesten er underlig at ikke flere kaster seg over. Hadde en del menn visst hva en bajonettsag faktisk koster, og hvor tjukke ting den kan sage i to uten sertifikat, så ville det vært lengre kø på jernvarehandelen, og adskillig færre eposter. For vel er det ikke en girkasse i en elektrisk bil, men det er en i en Dewalt drill. Og det er utrolig hvor mye treverk man får stablet inn i en BMW X5 ladbard hybrid tross alt, så du får kjent litt på at den brukes til mer enn espaboller og langrennsski, når du har rømt huset for å kjøre til Kongsvinger for å finne landets siste rest av kebony terrassebord.