Svensk Top Gun-klokke

Urskiven har fargen «Ghost grey», som ifølge produsenten er inspirert av det svenske jagerflyet JAS 39 Gripen. Teksten «Swedish Air Force» og silhuetten av nevnte jagerfly, er mer to mer direkte nikk mot koblingen til svenska flygvapnet. Også den grønne tekstilremmen understreker den militære linken, men kan om ønskelig byttes ut med Sjöö Sandströms solide gummirem. Til tross for at klokken er designet for et liv blant skyene fremfor havets dyp, er UTC Sky Diver vannresistent til solide 100 meter.