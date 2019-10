Ny Sony TV: Prislapp 35 millioner kroner

Å kjøpe ny TV er en deilig følelse. Først har du vandret i butikken og sett på alle de forskjellige tvene og hørt selgere forklare alle finessene som skiller den ene like tven fra den andre, før du lar deg overtale og kjøper en litt dyrere en enn du hadde tenkt. Så bærer det hjem og opp på veggen kommer den nye tittekassa.

Gleden er stor, men som investering finnes det vel knapt noe verre å kjøpe. Den rådyre TV-en din er utdatert før den nyeste sesongen av serien du følger med på er ferdig, og verditapet er skrekkelig.

Vel, da kan du iallefall trøste deg med at det er enda verre med Sonys nye apparat.

Svinedyr

Egentlig er det nye «Crystal LED»-systemet utviklet for kinoer, men denne uken annonserte Sony at det også vil bli tilgjengelig for hjemmemarkedet. Og størrelsen skal variere mellom 16 og 63 fot, eller ca 4,8 til 19 meter, for de mindre bevandret i båt som måleenhet. Oppløsningen blir på 16K, for den største skjermen. Baserer du deg på «innstegsmodellen» på bare 4,8 meter bredde, får du «kun» 4k.

TV-ene skal ha en million til én konstratrate, og gi bransjens mest presise lysnivåer. Her er det snakk om mikro-LED, som skal fungere på samme måte som OLED, men som skal gi mye sterkere lys. Bildekvaliteten skal, ifølge Sony selv, være til å miste pusten av.

Det er prisen og.

Titalls millioner

Vel og merke er prisene ikke annonsert foreløpig, men hver av krystallmodulene i TV-en koster rundt 10.000 kroner. Ifølge Robb Report betyr det at den minste TV-en får en prislapp fra rundt 720.000 dollar, eller drøye 6 millioner kroner.

Om du vil bygge deg en ordentlig kino i huset ditt så skal du derimot ut med rundt 5 millioner dollar, eller altså 35 millioner kroner.

Ikke bare er TV-en like bred som en vanlig buss, den koster dermed også ti ganger så mye som en.