H&M-aktuelle Jonathan Adler tror ikke på materiell lykke

– Jeg er ikke noe materialist. Ting betyr ingen ting. Det er kun mannen og hunden min, Foxy Lady, som betyr noe. Hunden kommer vel på førsteplass. Jeg er ingen samler, og er heller ikke sentimental. Jeg går alltid videre til neste prosjekt - fortere enn man kunne tro, innrømmer han, og fikler med en pute i fanget.

Irrelevant luksus

Det er tydelig at han er en rastløs person, noe som gjenspeiles i verkene hans. Merkevaren Jonathan Adler gikk fra å være et ukjent keramikkprosjekt til å bli en gigantisk multibedrift, som vel har utviklet seg sakte og organisk.

Men i dag kan man finne alt fra telys, gulvtepper, lysekroner til sengegavler. Det er tydelig at Adler aldri har hatt noen plan.

Han sier flere ganger at han «har vært heldig» som kan sitte i sin egendesignet sofa, med de kritthvite Adidas-sneakersene på sitt egetdesignede bord.

– Mannen min spurte meg en kveld for 20 år siden hva jeg ønsket å oppnå med designet mitt. Jeg visste at jeg ønsket å lage en slags irrelevant luksus. Design skal være luksuriøst og tidløst, men også med en slags irrelevans. Jeg ønsket også en regel om at at hjemmet skal være et sted som gjør en glad. For ikke å glemme, når det kommer til interiør skal kona i huset bestemme, med unntak av hvis mannen din er homofil.

Adler ler tørt, men er samtidig seriøs. I resepsjonen er manifestet hengt opp i det åpne kontorlanskapet, slik at medarbeiderne ikke skal glemme hva de jobber for.

– Manifestet er hva jeg tror på som designer. Jeg skrev det for 20 år siden, og jeg tror fortsatt på det.

Reiser mye

Jonathan Adlers hund er mildt sagt bortskjemt. Foto: Richard Powers

Chicago, Houston og Las Vegas. November måned har vært en måned med mye reising. Adler har vært innom titalls byer i USA, der han har møtt flere av de som velger å investere i hans fantasiverden.

– Vi møter kunder som nettopp har kjøpt sin første leilighet og som har investert i en pute. Vi møter også han som dekorerte sitt tredje hus med kun Jonathan Adler. Noe er alt for dyrt, og noe veldig billig. Jeg føler at enhver kan investere i noe jeg har laget, sier han.

Vann på land på Shelter Island. Foto: Richard Powers

– Signaturen på designet mitt er veldig personlig, noe det alltid har vært. Jeg prøver å ikke tenke på en spesiell stil, og tror det blir mer autentisk på den måten. Mer enn noe annet prøver jeg å frigjøre meg. Nøkkelen til inspirasjon for meg er å ikke tenke. Det er så mye ting i verden, at den eneste grunnen til å lage noe nytt er om det resulterer i en rettsak mellom to søsken. Det er min drivkraft i livet.

– Hvordan ser du på interiørtrender?

– Jeg bruker ikke tid på trender. Hvis du er opptatt av trender, bruker du hele livet ditt til å lete etter nye ting. Jeg mener at det du velger å investere i bør være meningsfylt. Man skulle ikke tro at en interiørdesigner ikke tror på det å samle, men jeg mener selv at man kun burde ha fantastiske ting rundt en selv - ting som gir deg noe.