Hotel Continental har bygget Norges råeste suite

Brochmann har åpnet dørene for å vise hva som har oppslukt henne de siste ti årene.

Det startet med en gjennomgang av bygget i 2006. Brochmann hadde drevet hotellet i litt over 20 år, og så at det var behov for å gjøre en god del oppgraderinger. To år senere hadde de kartlagt og planlagt nok til å iverksette ombyggingen.

– Vi må tilpasse oss den verdenen vi er i. Det man vil beholde må man forandre, forklarer hun.

Soverommet i Continentalsuiten.

Flere til Norge

Norsk reiseliv har endret seg drastisk på knappe femten år. Tilreisende har andre krav. Andre forventninger.

Samtidig har også mange fått øynene opp for Norge som destinasjon, både med jobb og som feriested. Det har gjort at satsingen på norske hoteller har tatt av, og det har dukket opp en rekke luksushoteller rundt i landet som kanskje var utenkelig for tyve år siden.

Hotel Continental skiller seg likevel ut fra de fleste andre hoteller. Til tross for Brochmanns syn på ærverdighet, på ærverdighetsskalaen er det kanskje bare Grand Hotel som kan måle seg.

Vel og merke er det eldre, men idag er det eid av eiendomsinvestor Christian Ringnes, og driftet av Scandic-kjeden.

Spør deg selv, er det egentlig nok med en etasje når du bor i suite?

Det samme kan sies om Brittania, som Odd Reitan har brukt en milliard på å vekke tilbake til liv. Et utrolig hotell, med en utrolig historie, men Reitan er først og fremst kjøpmann og har tatt tittelen «Kolonialmajor».

Og kanskje er Petter Stordalen hotellkongen, men han åpner et hotell nærmest hver måned.

For Brochmann-familien er det ett hotell. Det er her de går all in.

– Jeg synes ikke det er gøy å drive noe halvveis. Sånn sett var valget enkelt om å gi alt.

Uttrykket er klassisk samtid. En beskrivelse som rommer mye, men som både skal sørge for at hotellet er moderne og samtidig tar vare på historien.

Her fra Abel Suiten, som er hotellets nest fineste suite nå.

Lang historie

Og selv om det har vært en rekke interiørarkitekter inne, har Brochmann siste ord.

– Det er mye vi sier nei til. Og så sier vi ja til noe annet. Du må stole på de som kan dette bedre enn deg selv når det kommer til detaljene, samtidig som vi som eier må være tydelig på hva vi ønsker oss.

Historien om Continental er lang. Norge var fremdeles i union med Sverige da det åpnet i 1899.

Mens de fleste andre emigranter søkte lykken i Amerika, gjorde Caroline Boman som mange svensker i dag og tok seg jobb i restaurantbransjen i Norge.

Hun kom til Norge i 1887, 27 år gammel og fikk jobb på Grand Hotell. Her giftet hun seg med kelneren Christian Hansen.

I 1900 hadde et lokalt bryggeri åpnet Theatercafeen, men til tross for stedets popularitet var det vanskelig å drive. Inn kom ekteparet Boman Hansen, som til tross for en oppvekst i fattige kår, i løpet av tre år gikk fra å leie stedet til å kjøpe ut bryggeriet i 1909.

Elisabeth Brochmann har kun et hotell å overse, men går til gjengjeld all-in på det hun har. – Jeg synes ikke det er gøy å drive noe halvveis. Foto: Eivind Yggeseth

Christian Boman Hansen døde allerede i 1915, men enken drev stedet videre. Etterhvert kom neste generasjon inn, og tok hotellet gjennom flere utbygginger, moderniseringer og endringer.

120 år etter oppstarten er det fremdeles kontrollert av samme familie, og de siste 65 årene har det vært kvinner som har styrt hotellet. Først Ellen Brochmann, og de siste 35 årene gjennom hennes datter Elisabeth.

Spillerom uten gjeld

Nå er det altså brukt 800 millioner på å ta hotellet inn i fremtiden. Hvor finner man pengene til en slik ombygging?

– Jeg arvet en gård som var så og si gjeldfri og i tilsynelatende god stand, men med et stort etterslep på teknikk og infrastruktur. Når det er gjeldfritt så er det litt enklere. Vi driver et solid selskap, så finansiering har ikke vært et problem.

I løpet av ti år er 151 hotellrom og suiter totalrenovert. Resepsjonen og møtelokaler har også fått ny drakt og dagligstuen er bygget om til å bli en levende møteplass med navnet Bar Boman.