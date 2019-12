Siste liten-gavetips til henne

Båndet klippes, tapen kuttes og papiret brettes til side. Du ser partneren din bryte ut i et sjarmerende, ekte smil. Julehøytiden er reddet. Du traff 100 prosent.

Eller.

Båndet klippes, tapen kuttes, papiret brettes til side og du ser partneren din med en lettere anspent mine.

Ikke bare er julegaven bak mål, den blir forlengelsen av alt som gikk galt på tampen av 2019. Juleavslutningen på skolen som du ikke rakk, malejobben som aldri ble ferdig og nachspielet etter julebordet som ble så langvarig at solen sto opp da du tuslet hjem.

«Ah, praktisk!»

Alle liker å skjemmes bort innimellom, likevel velger alt for mange menn å fokusere på det praktiske.

Men tenk deg om, og se for deg følgende scenario: Huset er vasket og pyntet så godt tiden strekker til for å skape julestemning på hjemmebane. Maten som settes på bordet er gjennomtenkt. Det samme er antrekket for kvelden. Det er idyll, på grensen til romantikk, uten andre avbrytelser enn lukten av svigermors hårlakk.

Og så pakker partneren din opp en radonmåler, en GPS til bilen eller en robotstøvsuger.

Skismøring og yttertøy er greit å ha, men hun la ikke en formue i ny kjole og brukte en halvannen time på badet for å dra på seg den litt for store allværsjakken du kjøpte i desperasjon før stengetid.

Ta deg sammen og kjøp det nå. For om du glemmer det, går det fort utover felleskontoen når kalenderen tikker over i 2020 uansett.

Og for all del tenk på hvordan den presenteres. Innpakningen teller mer enn du tror.

Valentino Garavani sneakers

Foto: Valentino

Hvorfor?

Valentino er kanskje ikke mest kjent for sneakers, men har i likhet med de fleste store luksusmerkene kastet seg på den brennhete trenden. Luksusmerkenes lefling med gatereferanser og galla er de seneste årene er blitt gjort med varierende hell, men Garavani er en modell som virkelig har fått ben å gå på.

Ifølge den ansatte hos Valentino i butikken i Nedre Slottsgate er blant de aller mest ettertraktede modellene de selger, og ikke minst er den er på lager. Bankers.

Hvem passer den til?

Datteren, kjæresten, partneren.

Pris: 6.200 kroner.

Kan kjøpes hos Valentino, Nedre Slottsgate 8/ valentino.com

iPhone 11 Pro

Hvorfor?

Apples siste telefon er den raskeste mobilen tilgjengelig, og har fått kanskje det beste kameraet på markedet.

Telefonens hurtighet er takket være den nye A13 Bionic-brikken. Den er mer kompakt, har fått en matt finish og skal ifølge selskapet tåle mer.

Skjermen er også oppgradert, med en imponerende fargegjengivelse, spesielt på bilder, som merkes spesielt ved avspilling av film og video.

Telefonens største oppside er likevel bildekvaliteten, spesielt i lite lys. Telefonens kveldsmodus er helt suveren, med ett unntak: portretter. Men alt fra videostabilisatoren, nattmodusen og detaljene bildebrikken klarer å hente frem gjør dette til en absolutt toppmodell. Med en pris som matcher et nytt flaggskip.

Hvem passer den til?

Alle som som har eid en iPhone, jenter og gutter i alderen hvor du for all del ikke skal skille deg ut og alle dem som ikke ønsker å bytte.

Pris: 11.700 kroner.

Bottega Veneta The Pouch

Hvorfor?

Bottega Veneta-designer Daniel Lees veske The Pouch Bag er allerede rukket å bli en av årets store trendvesker. Den har vært å se på alt av instagram-stjerner, influencere og kjendiser med jevne mellomrom, men interessen har ikke avtatt.

Clutchen ser ut som en dumpling og har bidratt til at det italeinske motehuset har fått en ny relevans. Kommer i to versjoner, den på bildet til og en mini-versjon.

Hvem passer den til?

Partneren, datteren.

Augustinus Bader - The Cream

Augustinus Bader «The Cream» Foto: Augustinus Bader

Hvorfor?

Det er med en viss arroganse Augustinus Bader har kalt selskapets fuktighetskremen «THE Cream», og vanskelig for mange menn å forstå hvorfor man skal bruke 2.400 kroner på en krem.

Likevel er det visstnok er venteliste på å få tak i den, og gjør du det, er du shortlistet for tittelen «årets mann».

Pris: 2.400 kroner.

Kan kjøpes hos Gimle Parfymeri. parfymeri.no

SKO

«Give a woman the right shoes and she will conquor the world» lyder det klisjéfylte ordtaket. Eller bare henne et par pumps fra Manolo Blahnik, Valentino eller Dior.

Manolo Blahnik Hangisi 70

Manolo Blahnik pumps Foto: Manolo Blahnik

En favoritt blant mange. Kan kjøpes hos Vincci i Akersgata, som nylig meldte de er tilbake på lager på Instagram.

Pris: 11.000 kroner.

Valentino Rockstud pumps

Valentino Rockstuds Foto: Valentino

Nok en evig favoritt. Kan kjøpes hos Valentino i Nedre Slottsgate 8. På lager.

Pris: 7.600 kroner.

Dior - J'Adior slingback

J'Adior Foto: Dior

Pris: 7.600 kroner hos Vincci i Akersgata. Eller på Dior.com.

Gucci GG-belte

Gucci GG belte. Foto: Gucci

Da kreativ sjef Alessandro Michele sendte modellene ut på catwalken under merkets moteshowet i 2015 skjønte antagelig få av tilskuerne at et av selskapets desidert mestselgende produkter nettopp ble presentert.

Guccis GG-belte er og blir et av de mest gjenkjennelige fashion-produktene på markedet - nå som da.

Hvem passer det til?

Nærmest alle. Garantert vinner under treet.

Pris: 3.500 kroner.

Louis Vuitton LV Arch

Foto: Louis Vuitton

Det franske motehuset oppgir ikke hva som selger best, men blant høstens nyheter inkluderer alt fra enkle og stilrene vesker som The Arch, til langt mer eksperimentelle utgaver.

Gå for den helt klassiske eller noe av det mer edgy. Og vet du ikke hva hun liker, ring en venninnene. Det er lov å være sent ute.

Hvem passer den til?

Business eller til fest. Svært få takker nei til en veske fra LV.

Pris: 41.000 kroner.