Lamy 2000 er den eneste pennen utstilt på MOMA

Tyskerens aller mest kjente objekt er nok derimot en penn: Lamy 2000. I 1966 satt han sin siste strek på den lille linjemakeren i kompositt. Da stod den som det tyske merkets flaggskipsmodell. Og i dag er den like moderne som da. Så stilfull var den at den fikk plass på MOMA, Museum of Modern Art i New York. Så stilfull var den at den ble tildelt Red Dot Award for god design. Det er ikke dårlig for noe som for mange er et utdatert skriveinstrument, som kun gir deg skitne fingre og flekker på brystlommen under flyturen.