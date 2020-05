Serverer service til nye kundegrupper

Blå Mega Riflet ble født like etter, i år 2000.

– Det har vært spennende å se hvordan serviset snakker til en yngre målgruppe enn tidligere. I Skandinavia har vi en sterkt designtradisjon, og er dessuten meget opptatt av estetikk, spesielt når det kommer til funksjonelle objekter. Det ligger i vårt DNA, noe det har gjort gjennom flere generasjoner. Serviset viser mye av vår kultur, da man kan se måten vi samles rundt et måltid på, ikke minst iscenesettelsen av et måltid. Det å dekke et pent bord er blitt en form for gest vi ønsker å gi til hverandre, og en måte å vise hva si står for og hvem vi er, sier designeren og keramikeren.