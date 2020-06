Tiger Woods etterfølger Michael Jordan

2020 er året for mye rart, men også for sportsdokumentarer. Det har The Last Dance, ESPN-dokumentaren om Michael Jordan og Chicago Bulls på slutten av 90-tallet, sørget for. I kjølvannet skal det nå lages en rekke dokumentarer, blant annet om Tom Brady, Shane Warde og Bruce Lee.

Men først ute er en dokumentarserie om verdens beste golfspiller, Tiger Woods. Serien vil ta for seg oppturer og nedturer på banen, og skandalene utenfor, og vil være to ganger to timers episoder.

Basert på biografi

Serien skal være basert på den populære og omtalte biografien Tiger Woods, skrev av journalistene Armen Keteyian og Jeff Benedict. Boken ble i sin tid til etter intervjuer med 250 personer i kretsen rundt golfstjernen. Den eneste som ikke ble intervjuet var Tiger Woods selv. Dermed kan det blir svært spennende å se resultatet av denne dokumentaren. Serien er produsert av Alex Gibney, som blant annet står bak Billions, Dirty Money og The Armstrong Lie.

Verdens mest kjente: Tiger Woods er antagelig verdens mest kjente golfspiller. Her fra en golfrunde for veldedighet, med NFL-stjernen Peyton Manning. Foto: NTB Scanpix

Keteyian selv skal være svært fornøyd med resultatet.

– Jeg kan si såpass, jeg har sett den flere ganger nå. Senest i morges, da jeg så de siste to timene igjen. Det er et fabelaktig resultat, forklarer han i podcasten «Burst your bubble».

Eldrick Tont «Tiger» Woods har vært et fenomen helt siden han dukket opp på 90-tallet. Han ble regnet som profesjonell fra 1996, da han var 20 år gammel. I løpet av et år hadde han vunnet tre PGA-turneringer, i tillegg til Masters i 1997. Og han var ranket som verdens beste golfer sammenhengende mellom 1999 og 2004.

Alt skal med

Siden har det gått opp og ned, og hans mange affærer, flukt fra ekskonens raseri og påfølgende kollisjon fikk en periode mye mer oppmerksomhet. Deretter kom han sterkt tilbake på fairwayen. Alt i alt ligger det an til å bli et fascinerende innblikk i spillerens verden.

Serien er ventet til høsten, og det er ikke usannsynlig at HBO timer lansering opp mot høstens Masters-turnering.